11 ayda 5 bin 191 FETÖ operasyonu: 8 bin 153 gözaltı; 1.518 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir yıllık süre zarfında FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 15 Mayıs 2024 tarihlerinde FETÖ'ye yönelik 5 bin 191 operasyon yapıldığını, 8 bin 153 şüphelinin yakalandığını aktardı. Bakan, yakalananlardan 1518'inin tutuklandığını, 1751 şüpheli için adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.