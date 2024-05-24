Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2070 32,2080 32,2270 32,2280 Avro 34,9820 34,9830 34,9590 34,9600 Sterlin 40,9460 40,9530 41,0450 41,0600 İsviçre Frangı 35,2400 35,3450 32,2550 32,2730 ANKARA ABD Doları 32,1770 32,2570 32,1970 32,2770 Avro 34,9420 35,0220 34,9190 34,9990 Sterlin 40,8860 41,0960 40,9850 41,1950