Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 32,22 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 17:40, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2070
|32,2080
|32,2270
|32,2280
|Avro
|34,9820
|34,9830
|34,9590
|34,9600
|Sterlin
|40,9460
|40,9530
|41,0450
|41,0600
|İsviçre Frangı
|35,2400
|35,3450
|32,2550
|32,2730
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1770
|32,2570
|32,1970
|32,2770
|Avro
|34,9420
|35,0220
|34,9190
|34,9990
|Sterlin
|40,8860
|41,0960
|40,9850
|41,1950