Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 17:57, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 18:09
E.N.G. yönetimindeki 23 BS 905 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun 45. kilometresinde, Z.Ç'nin kullandığı 23 BF 474 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardan birinde bulunan H.Ç. olay yerinde, sürücülerden Z.Ç. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan diğer sürücü ile 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.