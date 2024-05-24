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Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 12:20, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 12:34
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Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Zafer Şengül (23) idaresindeki 33 ALB 326 plakalı tır, Samsun-İstanbul kara yolu Eskiahır köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tırda yaralanan G.T. (13) ve T.Ş. (39) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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