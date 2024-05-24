Özel yetenekle öğrenci alımında yeni dönem başlıyor!

Bilindiği üzere, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Fakültelerinin lisans programlarına üniversitelerin çoğu özel yetenekle öğrenci alımı yapmaktadır.



Bu konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde; özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde aynı tarih ve zamanda merkezi özel yetenek sınavı yapılmasına karar verilmiştir.



Söz konusu sınava ÖZYES kısaltması verilirken; uygulamanın özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına karşılık farklı akademik birimlerde olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Beden Eğitimi ve Spor programlarında da uygulanması kararlaştırıldı.