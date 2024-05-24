Bakan Şimşek: Programımızın ana hedefi dezenflasyondur
Bakan Şimşek: Programımızın ana hedefi dezenflasyondur
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
TCMB Başkanı Karahan: TL mevduatın payı yüzde 45'e yükseldi
TCMB Başkanı Karahan: TL mevduatın payı yüzde 45'e yükseldi
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisan ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107 artarak 1 trilyon 127,8 milyar liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 13:40, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 14:09
Yazdır

Bankalararası Kart Merkezi, nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, nisan itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 122,1 milyon, banka kartı sayısı 190,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 93,7 milyon oldu.

Yıllık bazda kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 21 artış gerçekleşti. Toplam kart sayısı ise yüzde 13 artışla 406,4 milyona ulaştı.

Kartlı ödemelerin 930,4 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisan ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107 artarak 1 trilyon 127,8 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 930,4 milyar lirası kredi kartlarıyla, 175,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 21,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme tutarlarında yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 120, banka kartlarında yüzde 56, ön ödemeli kartlarda yüzde 130 artış yaşandı.

İnternetten kartla yapılan ödemelerin tutarı 306,5 milyar liraya çıktı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan ödemelerin toplam sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak 1,46 milyara ulaştı.

Kartlı ödemelerin 823,6 milyonunda kredi kartları, 535,6 milyonunda banka kartları, 104,3 milyonunda ön ödemeli kartlar kullanılırken artış oranı sırasıyla yüzde 28, yüzde 19 ve yüzde 43 oldu.

İnternetten kartla yapılan ödemelerin tutarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 106 artarak 306,5 milyar liraya yükseldi. Tutar bakımından internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 27 olarak hesaplandı.

Bu alandaki kartlı ödemelerin sayısı ise yüzde 14 artarak 203 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin sayısının toplam ödeme sayısı içindeki payı da yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 40 artarak 945,3 milyona, tutarı ise yüzde 148 artışla 356,3 milyar liraya ulaştı.

Nisanda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı'nda kartlarla 94,1 milyar liralık ödeme yapıldı

9-12 Nisan tarihlerine denk gelen arife günü ve Ramazan Bayramı döneminde kartlarla 94,1 milyar lira tutarında ödeme yapıldı.

En fazla harcamanın gerçekleştiği sektör olan market sektöründe toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'si yapıldı. Bu sektörü yüzde 14 ile giyim, yüzde 11 ile yemek, yüzde 10 ile akaryakıt istasyonları ve yüzde 8 ile çeşitli gıda sektörü izledi.

Bayramda yapılan kartlı ödemelerde en fazla artış yüzde 151 ile konaklama sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 140 ile seyahat acenteleri, yüzde 135 ile kuyumculuk, yüzde 132 ile akaryakıt istasyonları ve yüzde 122 ile müteahhitlik sektörü takip etti.

Arife gününde 37 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı. Bu tutar, bayram dönemindeki ödemelerin büyük kısmını oluşturdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber