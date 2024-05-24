Sivas'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Sürücü A.Ç. ve aracında bulunan E.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile aracındaki H.K. (47) ağır yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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