CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan, Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne getirildi.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 15:34, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 16:28
CHP'li belediyelerde akraba atamaları tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.
CHP Genel Başkanı Özel'in, "Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın" uyarısı dikkate alınmadı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre CHP'li Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu ortaya çıktı.