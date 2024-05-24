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Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanak sonrası sel sularına kapılan yabancı uyruklu 2 kardeş, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 15:41, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 16:07
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Karşıyaka Mahallesi Şehit Harun Parlak Caddesi'nde öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak sırasında dışarıda oynayan Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo kardeşler, akıntıya kapılarak sürüklendi ve bu sırada yolda bekleyen otomobilin lastiğine çarptı.

Akıntının etkisiyle aracın altından sürüklenen Nagam Al Salo, bir süre sonra çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaldırıma çıkarılan kız çocuğuna ilk müdahale, yakındaki diş kliniği çalışanları tarafından yapıldı. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kardeşi Seyf Al Salo da çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

AA muhabirinin görüştüğü diş kliniği çalışanı Hakan Özdemir, olayın 3 dakika içerisinde gerçekleştiğini belirtti.

Yağışı görüntüledikleri sırada durumu tesadüfen fark ettiklerini ifade eden Özdemir, "Seli kamerayla çekerken çocukları gördük, bir anda fırladık ve birini erken aldık. Diğerini de 3-4 dakika sonra diğer arkadaşlarla beraber aracın altından çıkardık. Çok şükür iyi. Baygın halde çıkarttık. Arkadaşımız kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulans geldi."

Otomobilin altında kalan kız çocuğuna kalp masajı yapan klinik çalışanı Özlem Şimşek ise şunları kaydetti:

"İçeriden yağmuru izlerken 2 çocuğun sele kapıldığını gördük. Bir araba çıktı 'herhalde önünde bariyer olmak için duruyor' dedik. Araba onları fark etmemiş, çocukların altından çıktığını gördük. Koştuk, erkek olan çocuğu kucakladım kuru bir yere bıraktım. Diğerine müdahaleye gittim ama arabanın altında selle beraber gelen parçaların altında sıkışmıştı. 7 dakikaya yakın uğraştık. 'Acaba diğer taraftan çıktı da görmedik mi' diye düşündük. İyi ki bırakmamışız müdahaleyi. Daha sonra çocuğu çıkardılar ama kendinde değildi. Hemen kalp masajı yaptık, kendine getirdik ve ambulansa teslim ettik. Suni teneffüse gerek kalmadı kalp masajı yeterli oldu. 2 kardeşmiş bunlar sonra hemen anneleri de geldi."

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