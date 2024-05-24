Erkek arkadaşı tarafından darbedilen öğretmen yaşam mücadelesi veriyor

Anaokulu öğretmeni olan 32 yaşındaki Buse Berfi Yılmaz, eşinden ayrıldıktan sonra 7 yaşındaki çocuğu ile birlikte Kartal'da yaşamaya başladı. Yılmaz, yaklaşık 7 ay önce ise 40 yaşındaki Ahmet Hasan T. ile sevgili oldu. 12 Mayıs Pazar günü; Yılmaz, erkek arkadaşı tarafından darbedildi ve bir kız arkadaşına durumu anlattı. Erkek arkadaşının kafasını duvara vurduğunu söyleyerek vücudundaki darp izlerini gösterdi. 14 Mayıs Salı günü ise Buse Berfi Yılmaz, erkek arkadaşı Ahmet Hasan T. ile buluştu. Yılmaz'a ait otomobille ilerleyen ikili arasında çıkan tartışmanın ardından araçtan inen Yılmaz'ın yere düştüğünü söyleyen Ahmet Hasan T., kız arkadaşı Yılmaz'ı ambulansla Maltepe Devlet Hastanesine getirdi. Tedavi altına alınan Yılmaz'ın kafatasında 2 kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ise ısırık, tırmalama ve darp izleri olduğu ortaya çıktı. Bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Buse Berfi Yılmaz'ın otomobilinde incelemelerde bulundu.

Ahmet Hasan T., kız arkadaşının ailesine; Buse Berfi Yılmaz'a ait otomobilde ilerledikleri sırada aralarında tartışma çıktığını, aracı kullanan Yılmaz'ın, otomobilden indiğini ve kendisinin direksiyonun başına geçtiğini anlattı. Vitesi geri taktığı zaman ise aracın Buse Berfi Yılmaz'a dokunduğunu ve yere düştüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin polise verdiği ifadede ise, kız arkadaşının araçtan indikten sonra yere düştüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı. Olayın nerede yaşandığı sorusuna ise şokta olduğu için hatırlamadığını ve Üsküdar Kısıklı'da olabileceklerini söylediği öğrenildi.

"KIZIMIN ÇOK CİDDİ BIR ŞEKİLDE DARBEDİLDİĞI ORTAYA ÇIKIYOR, KAFATASINDA 2 TANE KIRIK VAR"

Buse Berfi Yılmaz'ın annesi Zeynep Yılmaz, "Kızım erkek arkadaşı tarafından darbedilmiş pazar günü. Bunu kız arkadaşına ifade etmiş. Erkek arkadaşından ayrılmış yani kovmuş onu. Daha sonrasında bir aşamada barışmışlar. Salı günü tekrar buluşuyorlar. Üsküdar Kısıklı'da araç içinde bir tartışma yaşıyorlar. Kızım arabadan çıkıyor. 'Al araba senin olsun' diyor. Kızım çıktıktan sonra erkek arkadaşı benim kızımın arabasına biniyor. Daha sonra erkek arkadaşı biraz gittikten sonra güya 7 metre falan gitmiş. Bakıyor arkasına ki kızım düşmüş. Yere düşüyor. Onu oradan alıyor. Maltepe Devlet Hastanesi'ne getiriyor. Maltepe Devlet Hastanesi'nden de kızım Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ediliyor. Normal düşme diye gelip kayıt yapılıyor. Fakat hastane içerisine yatış verildiği ve acil servisten yoğun bakım ünitesine geçtiği zaman kızımın çok ciddi bir şekilde darbedildiği ortaya çıkıyor. Kafatasında 2 tane kırık var" dedi.

Ahmet Hasan T.'nin, Buse Berfi Yılmaz'ın ailesine verdiği bilgileri anlatan Zeynep Yılmaz,"İkisi araçla tartışmışlar. Kızım arabadan inmiş. Kızım arka taraftaymış. Geri vitese takmış. Sadece dokunmuş da düşmüş diye beyanat veriyor abisine. Fakat merkezde verdiği ifadede sadece ayakta düştüğünü söylüyor. Kızım şu anda entübe, yoğun bakımda. Bilinci kapalı. Hayati risk taşıyor. Savcılığın önünde kızımızın hayati riskinin hala devam ettiği, ölüme çok yakın olduğu, beyninde ödem oluştuğu, vücudunda birçok yerde darp izlerinin olduğunu belirten bir dosyamız da var savcılıkta" diye konuştu.

"KIZIMIN ARACIYLA KIZIMIN YAŞADIĞI EVE GİDİYOR."

Konuşmasına devam eden Yılmaz, "Olayın olduğu gün kızım ambulansla Maltepe Devlet Hastanesi'nden Lütfi Kırdar'a gelirken şüpheli de kızımın aracıyla kızımın yaşadığı eve gidiyor ve kızımın arabasıyla gidiyor. Orada biraz oyalanıyor. Sonra tekrar acil servise geliyor. Burada yakınlarımla konuştuktan sonra diyor ki 'Benim evrakım ve param Maltepe devlet hastanesinde kaldı. Benim onlara gidip almam lazım.' diyor. Sonra çıkıyor yarım saat kadar yok. O yarım saat içerisinde yine benim kızımın evine gidiyor. Kapının önünde, otoparkta kamera kayıtlarımız var. Otoparka giriyor. Bir şeyler yapıyor. Arabanın içinden bir şeyler çıkartıyor. Tekrar buraya geliyor" diye konuştu.

"2 TANE SUÇ DOSYASININ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM."

Kızının vücudunda darp izleri olduğu için doktorun durumu emniyete bildirdiğini söyleyen Yılmaz, "Burada karakoldan Ümraniye aile içi şiddet birimine sevk ediliyor. Orada bir gece nezarette yatıyor. Ertesi gün polislerle beraber olayın nerede olduğuna dair tespit yapmak istiyorlar. 3 saat boyunca polisleri gezdiriyor. Fakat hatırlamıyorum diyor. Olayın şokuyla hatırlamıyormuş nerede yaptığını, nerede olduğunu. Benim kızım arabayı kullanıyormuş. O çekmiş sağa. Hatırlamıyormuş. Zaten kişinin de buradaki olaylardan sonra kızımın bu şekle girmesinden sonra suç duyurusunda bulunduğumuz zaman şahsında 2 tane suç dosyasının olduğunu öğrendim. Uyuşturucudan 2 tane suç dosyası varmış" dedi.

Anne Yılmaz, " 7 aydır erkek arkadaşı olduğunu biliyorduk. Hatta mart ayı itibariyle birkaç aile fertleriyle beraber tanıştık. Ama bize hiç böyle bir şey söylemedi. Ama birçok arkadaşı ve çevresi uyuşturucu kullandığını söylüyor. Elleri kolları salık bir şekilde dolaşıyor şu anda suçlu. Ben bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum. Şahsın bir an önce yakalanıp tutuklanıp gereken cezasının verilmesini istiyorum. Benim kızıma geliyor. Başkalarına geliyormuş. Meğerse benim kızımın başına da gelebilirmiş. Yani kimse duyarsız kalmasın istiyorum" diye konuştu.