Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
Ana sayfaHaberler Dünya

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı, (UAD) İsrail'in, Refah'a yönelik askeri saldırılarını durdurmasını emretti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 16:26, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 17:06
Yazdır
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı

UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında, İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını açıkladı.

Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, mahkemenin kararlarını kamuya açık oturumda okudu.

Gazze'deki durumun 26 Ocak'taki karardan bu yana özellikle gıdaya erişim ve insani durum bakımında ciddi şekilde kötüleştiği belirtilen kararda, Refah'a yönelik İsrail saldırılarının devamı durumunda insani durumun felaket düzeyinde kötüleşeceği ifade edildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu bildiren Divan, İsrail'in Refah kentine yönelik askeri saldırılarını derhal durdurmasını emretti.

Divan ikinci olarak İsrail'den, Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmasını istedi.

İsrail'in, BM yetkili organları tarafından soykırım iddialarını araştırmak üzere görevlendirilen uzmanların, Gazze Şeridi'ne engelsiz erişimini sağlamak üzere etkili tedbirler almasını da isteyen UAD, İsrail'in alınacak tüm tedbirlere ilişkin bir ay içinde Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber