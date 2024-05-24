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Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi

KAŞ Adliyesi'nde Avukat Hakan Tüzen'in Başsavcı Gökhan Feyzoğlu tarafından tuvaletten zorla çıkarılması, sonrasında avukatların yıllardır kullandığı tuvaletin kilidinin değiştirilmesi üzerine Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşmeden olumlu sonuç çıkmadığı kaydedildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 16:51, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 16:51
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Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi

Antalya'nın Kaş ilçe adliyesinde 16 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında binadaki tuvalete giren Avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda içeride olan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktı. Avukat Tüzen, başsavcı tarafından zorla dışarı çıkardığına dair iddiaları içeren bir tutanak hazırladı. Tüzen, görgü tanığı avukatların imzasını da taşıyan tutanakta yaşanan tartışmayı anlatarak, başsavcının talimatıyla koruma polisinin kendisini zorla tuvaletten dışarı çıkardığını dile getirdi. Başsavcı Feyzoğlu ise Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği tutanakta, bu tuvaletin adliye personeline ait olduğunu belirten bir savunmada bulundu.

TUVALETİN KİLİDİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yıllardır Kaş Adliyesi'nde avukatlarla personelin birlikte kullandıkları belirtilen tuvalet tartışmasının Türkiye gündemine taşınmasının ardından 17 Mayıs günü avukatlar, baro odasında bulunan anahtarla gidip tuvaleti sorunsuz kullanabildi. Aynı gün Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bozkurt, baro yönetimi ve çok sayıda avukat, Kaş Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Hafta sonu tatilinin ardından 20 Mayıs günü Kaş Adliyesi'ne gelen avukatlar, ellerindeki anahtarla tuvaleti açamadı. Kapı kilidinin değiştirilmesi nedeniyle tuvaleti kullanamayan avukatlar, olayı Antalya Barosu aracılığıyla TBB'ye taşıdı. TBB yönetimi ise tuvalet sorununun çözümü için Adalet Bakanlığı nezdinde görüşmeler başlattı.

Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, bakanlık nezdindeki görüşmelerden olumlu netice alınamadığını açıkladı. Hüseyin Geçilmez, tuvalet tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir başsavcı düşünün ki aynı okuldan mezun olduğu, adalet mekanizmasının üç önemli parçasından biri olan savunma makamını temsil eden bir avukatı korumalarıyla tuvaletten attırıyor. Haber ulusal basına yansıyor, bir sürü tepki oluşuyor, Antalya Barosu Yönetim Kurulu olarak Kaş'a gidiyoruz açıklama yapıyoruz, sonrasında ne oluyor hazır mısınız? Önce spekülasyon yaratılıyor, 'Burası zaten personelin tuvaleti' yalanı yayılıyor. Sonra başsavcı işini gücünü bırakıyor hafta sonu, yıllardır avukatlarla adliye personelinin birlikte kullandığı tuvaletin bu defa anahtarını değiştiriyor. Bundan daha büyük rezalet olabilir mi?" dedi.

'AVUKATLAR BİR TUVALETTEN MAHRUMLAR'

Anahtar değiştirildikten sonra Adalet Bakanlığı ile TBB yönetiminin bir sürü görüşme yaptığını dile getiren Baro Başkanı Geçilmez, "Ama gelinen noktada Kaş Adliyesi'nde avukatlar en basit, en temel ihtiyaçları için kullanacakları bir tuvaletten artık mahrumlar. Kimse bu konuyu basit bir tuvalet kavgası diye yorumlamasın. Bu durum, bulunduğu mevkiyi hak etmemiş, oturduğu koltuğu sindirememiş, üstenci tavırla muhatap olmak zorunda kalan biz avukatlar için son noktadır. Adliyelerde en zor koşullarda adalet dağıtan birçok değerli hakim, savcı meslektaşımız söylediklerimizin muhatabı değil elbette" diye konuştu.

BARO YÖNETİMİ YENİDEN KAŞ'A GİDECEK

Yaşananlara tepki gösteren Geçilmez, şöyle devam etti:

"Komik ve aciz duruma düşen bizzat başsavcı olsa da başında 'Cumhuriyet' ibaresi olan savcılık makamının itibarının zedelenmesine biz avukatlar izin vermeyeceğiz. Antalya Barosu avukatları kendilerine yapılan bu onur kırıcı tavrı sineye çekmeyecek ve önümüzdeki hafta baro yönetimimiz ile beraber Kaş'a giderek liyakatsizliğe, hazımsızlığa, üstenciliğe gereken cevabı hep birlikte verecektir."

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