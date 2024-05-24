Kemer'de meclis üyesi ve belediye personeli rüşvetten tutuklandı

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca E.P'ye ait iş yeri için şubatta belediyeden verilen ruhsatla ilgili işlemler sırasında haksız maddi menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan önceki dönemde Kemer Belediyesinde başkan vekilliği ile belediye meclis üyesi görevlerinde bulunan M.T. ve yine o dönemde ruhsat denetim müdür vekilliği yapan belediye personeli B.B. ile S.H, S.I, S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden S.P. ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile B.B. tutuklandı, S.H. ile S.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.