Kemer'de meclis üyesi ve belediye personeli rüşvetten tutuklandı

Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kemer'de meclis üyesi ve belediye personeli rüşvetten tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iş yerinin ruhsat işlemleri sırasında haksız maddi menfaat temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden önceki dönem meclis üyesi ile belediye personeli tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 16:58, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 17:21
Yazdır
Kemer'de meclis üyesi ve belediye personeli rüşvetten tutuklandı

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca E.P'ye ait iş yeri için şubatta belediyeden verilen ruhsatla ilgili işlemler sırasında haksız maddi menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan önceki dönemde Kemer Belediyesinde başkan vekilliği ile belediye meclis üyesi görevlerinde bulunan M.T. ve yine o dönemde ruhsat denetim müdür vekilliği yapan belediye personeli B.B. ile S.H, S.I, S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden S.P. ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile B.B. tutuklandı, S.H. ile S.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber