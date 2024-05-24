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Acil Nakit İhtiyacınıza Özel: Faizsiz Taksitli Nakit Avans Avantajları

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 17:15, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 17:14
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Acil Nakit İhtiyacınıza Özel: Faizsiz Taksitli Nakit Avans Avantajları

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Acil Nakit İhtiyacınıza Özel: Faizsiz Taksitli Nakit Avans Avantajları

Faizsiz nakit avans; banka müşterilerinin acil ihtiyacı dahilindeki para miktarını şubeye gitmeksizin çekmesini sağlayan bir finansmandır. Nakit avans; standart kredilere kıyasla esnek taksit seçenekleri ve faizsiz geri ödeme avantajıyla öne çıkar. Dijital bankacılık uygulamaları ve ATM'ler üzerinden finansmana erişmek mümkündür.

Başta giyim, eğitim ve seyahat olmak üzere bireysel harcamalarınızda belirli şartlar dahilinde faizsiz avanstan faydalanabilirsiniz. Başvuru yapmadan önce ilgili şartları incelemeniz ve avans miktarlarını yakından tanımanız oldukça önemlidir. Bu sayede aracı pratik bir şekilde değerlendirmeniz mümkün hale gelir. Akbank'ın 0 faizli nakit avans kampanyası hakkında tüm detayları inceleyerek başvuru sürecine anında geçiş yapabilirsiniz.

Nakit Avans Miktarları

Gerekli şartları sağlayan Akbank müşterileri, 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans fırsatından faydalanabilir. Kampanyaya katılım sağlayarak 15 Haziran'a kadar limit dahilinde işlem gerçekleştirmeniz mümkündür. Aynı zamanda taksit seçeneklerini değerlendirerek geri ödeme sürecinde esneklik sağlayabilir ve acil ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz.

Faizsiz nakit için günlük çekim sınırınız kartınızın limitleri dahilinde hesaplanır. Alt işlem limiti tek seferde minimum 200 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. ATM'ler üzerinden günlük olarak çekebileceğiniz en yüksek tutar ise 4000 TL'dir. Şartlar dahilinde vadeli çekim işlemi gerçekleştirmek ve kampanyadan aktif biçimde yararlanmak mümkündür.

Nakit Avans Taksit Süresi ve Ödeme Detayları

Kampanya dahilinde kullanılan finansmanın geri ödeme planını 3 aya varan taksitlendirme seçeneğiyle şekillendirmek mümkündür. Aynı zamanda ödeme takvimini koşullar doğrultusunda düzenleyebilir ve esneklik sağlayabilirsiniz. Faizsiz nakit avansın ödeme detayları şu şekildedir:

  • Henüz vadesi gelmemiş olan taksitler önden ödemeye açık olduğu için borcunuzu dilediğiniz zaman hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz.
  • Bireysel müşterilerin kampanya dahilindeki taksitli çekim işlemlerinde kart ücreti talep edilmez.
  • Vade süresi 2 veya 3 ay olmak üzere müşterinin arzusuna göre belirlenebilir.
  • Kampanya kaydını gerçekleştiren müşteriler, limitler doğrultusunda 15 Haziran tarihine kadar işlem yapabilir.
  • Taksitlerin tamamının ödenmesiyle birlikte hesap kesim tarihinin talebe bağlı yeniden şekillendirilmesi mümkündür.

Ödeme koşullarını göz önünde bulundurarak kampanyanın bitiş tarihine kadar 20.000 TL'ye varan işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede acil nakit ihtiyaçlarınızı herhangi bir ek ödeme yapmadan anında karşılayabilirsiniz.

Faizsiz Nakit Avans Başvuru Şartları

Başvuru sürecine geçmeden önce faizsiz nakit avans kullanım koşulları hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Bu sayede finansman aracından etkili biçimde faydalanmanız mümkün hale gelir. Temel başvuru ve çekim şartları aşağıdaki gibidir:

  • 20.000 Türk Lirası'na kadar ulaşan finansmandan faydalanmak isteyenler, bankanın yeni müşterisi olmalıdır. Başvuru öncesinde mobil uygulama üzerinden kayıt yaptırması gerekir.
  • Çekilebilecek en üst miktar, kartın günlük kullanılabilir avans miktarı ile sınırlandırılır.
  • Her müşteri yalnızca bir defalığına mahsus taksitli ve faizsiz avans kullanabilir.
  • Kredi kartı üzerinde yasal takip veya bloke olanların kampanyadan faydalanması mümkün değildir.
  • Avans kullanımı için kefil gösterme zorunluluğu bulunmaz.
  • Axess ve Wings kartlarından birine sahip olan yeni müşteriler kampanyaya başvuru yapabilir.
  • Bireysel kartlar üzerinden yapılan vadeli finansman kullanımı için herhangi bir ücret tahsil edilmez.
  • Kredi kartı henüz aktive edilmeyen kullanıcıların Akbank Mobil üzerinden kampanyaya katılım sağlaması mümkündür. Dijital kart oluşturma alanını ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Koşulları göz önünde bulundurarak kredi kartı başvurunuzu gerçekleştirebilir ve faizsiz avans kullanabilirsiniz. Bu sayede acil nakit ihtiyacınızı her an karşılayabilir ve seçim yapacağınız vade planına göre esnek ödeme planlarını takip edebilirsiniz.

Nakit Avans için Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Faizsiz nakit avanstan faydalanmak için yeni Akbank müşterisi olmanız ve kredi kartı başvurusu gerçekleştirmeniz gerekir. Ön kayıt sürecini Akbank Mobil üzerinden müşteri temsilcileriyle T.C. kimlik kartınızla tamamlamanız mümkündür. Kurye ile birlikte gerekli sözleşmeleri şubeye gitmeden imzalayabilirsiniz. Hesabınızın aktive edilmesinin ardından Axess veya Wings kartı için talep oluşturmalısınız.
Kartınızın elinize ulaştığında kampanyanın sunduğu olanaklara erişim sağlayabilirsiniz. Limitler dahilinde mobil uygulama ve ATM'ler üzerinden çekim işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür. Ayrıca esnek geri ödeme takvimini internet bankacılığı üzerinden takip ederek şubeye gitmeden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu sayede faizsiz nakit avansın avantajlarının etkili biçimde yararlanmış olursunuz.

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