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Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkçe ve yabancı dil de dahil olmak üzere, dil derslerini çocuklarımızın ihtiyaç duydukları dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik. Okuma, yazma, konuşma ve anlama üzerinden ölçmek üzere bir mekanizma geliştirdik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 17:23, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 17:24
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Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik

Fatih'teki Yedikule Hisarı'nda düzenlenen Geleceğin Yazarları Projesi Kitap Fuarı ve İmza Günü'ne katılan Tekin, burada yaptığı konuşmada, çocukların akademik başarıları ve toplumsal mutlulukları için kendilerini istedikleri gibi ifade etmeye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Bunun için ilkokullarda ve ortaokullarda Türkçe'yle ilgili, ortaöğretim kurumlarında ise Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili bir dizi kararlar aldıklarını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Dedik ki 'Çocuklarımız bu derslerde daha iyi yetişsinler. Çünkü bu derslerde daha iyi yetişirlerse kendilerini daha iyi ifade edebilirler, daha başarılı olabilirler.' Türkçeyle ilgili projeler başlattık. 'Sözlük özgürlüktür' gibi projeler bunlardan bazıları. Bir de 'Artık Türkçe ve yabancı dil de dahil olmak üzere, dil derslerini çocuklarımızın ihtiyaç duydukları dört temel beceri üzerinden ölçelim' dedik. Okuma, yazma, konuşma ve anlama üzerinden ölçmek üzere bir mekanizma geliştirdik."

Bu çalışmaların meyvelerini hep beraber gördüklerini belirten Tekin, özellikle Türkçe'yle ilgili projelere çocukların, öğretmenlerin ve idarecilerin çok ciddi şekilde sahip çıktıklarını vurguladı.

Geleceğin Yazarları Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, benzeri projelerin devam etmesi temennisini dile getirdi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Türkçe'nin zenginliklerini destekleyen, çocukların okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini artıran projelerin önemine dikkati çekti.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, öğretmenler ve öğrencilerin de katıldığı programın sonunda Milli Eğitim Bakanı Tekin'e hediye takdim edildi.

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