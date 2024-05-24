'Bataklık Operasyonu' davasında karar açıklandı

Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Bataklık Operasyonu' davasında karar açıklandı

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından 73 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 17:31, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 17:32
Yazdır
'Bataklık Operasyonu' davasında karar açıklandı

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı bir önceki celsede savcının esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını belirterek, sanıklara ve avukatlarına son savunmalarını yapması için söz verdi.

Sanıklar ve avukatları, önceki celselerde yaptıkları savunmaları tekrarladıklarını belirterek, iddianamede isnat edilen suçların unsurlarının oluşmadığını öne sürdü.

Avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, örgüt yöneticisi oldukları iddiasıyla yargılanan, aralarında Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 7 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan beraatine hükmetti.

Söz konusu sanıkların üzerine atılı "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan da beratine karar veren mahkeme, "suç örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 53, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlanan 13 sanık hakkında da beraat kararı verdi.

Mahkeme, sanıklardan Servet Daş'ı "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların isnat edilen suçları işlediklerini gösterir her türlü şüpheden uzak somut, kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle verilen beraat kararları, oy birliğiyle alındı.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İddianamede, "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan cezalandırılmaları istenmişti.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunulmuştu.

Örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan, 8 Eylül 2022'deki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber