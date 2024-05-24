Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu TFF'ye şikayet etti
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 18:33, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 18:31
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir." ifadeleri yer aldı.