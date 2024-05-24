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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 46 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 19:20, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 19:40
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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde "emniyet mahrem imamı" olduğu ve halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalıştığı tespit edilen 46 şüpheli hakkında, 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, emniyet sorgularının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren kişilerden 26'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık, soruşturmaya, etkin pişmanlık kapsamında ismi verilenler de dahil olmak üzere çok yönlü devam edildiğini bildirdi.

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