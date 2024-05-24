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Yaralı bebeğe sağlık personelinden 'anne' şefkati

Kayseri'nin Kocasinan kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra güvenlik bariyerine girdi. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralanırken, bir sağlık çalışanı kazada yaralanan bebeği sağanak yağışta ıslanmaması için kucağına alarak sardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 19:56, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 19:54
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Yaralı bebeğe sağlık personelinden 'anne' şefkati

Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan köprüde meydana gelen kazada; 38 BM 429 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki, ardından da köprünün yanındaki güvenlik bariyerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 6 kişi de ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık çalışanından kazada yaralanan bebeğe anne şefkati

Bu sırada sağlık çalışanı kadın da kazada yaralanan bebeği sağanak yağış nedeniyle ıslanmasın diye kucağına alarak ıslanmaması için çaba sarf etti. Anne şefkati gösteren sağlık çalışanı, bebekle yakından ilgilendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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