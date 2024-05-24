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Sandviç yiyen öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Düzce'de 8 yaşındaki çocuğun okulda yediği sandviçin nefes borusuna hayatını kaybetmesiyle ilgili Düzce Valiliği soruşturma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 21:18, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 21:45
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Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Işık ilkokulu 2. Sınıf Öğrencimiz Eftelya Kaymak, 24 Mayıs 2024 Cuma günü ikinci tenefüste okul kantininden aldığı yiyeceği (sandviç) sınıfta yediği sırada, yiyeceğin boğazına kaçması sonucu fenalaşmış, hemen 112 Acil Sağlık Ekipleri aranmış, bu sırada koridor nöbetçi öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından heimlich manevrası ile öğrencimize ilk ve acil müdahale yapılmıştır.

Kısa süre içerisinde okula ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerine öğrencimiz teslim edilmiş olup, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdehalelere rağmen öğrencimiz kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan olayla ilgili Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

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