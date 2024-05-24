FETÖ firarisi Akın İpek, İngiltere'de zenginler listesinde!

The Sunday Times'ın geleneksel "Birleşik Krallık'ın En Zengin İnsanları" listesinde yer alan isimlerden biri dikkat çekti.

FETÖ firarisi Akın İpek'in, en zengin 350 kişinin bulunduğu listede 79. sırada yer aldığı görüldü.

Servet kaynağı olarak "Madencilik, medya ve enerji: Koza İpek Holding" açıklamasının yer aldığı listede, toplam değerin yanı sıra servetindeki artış oranı da paylaşıldı.

Buna göre Akın İpek'in servetinin toplam değeri 2 milyar 185 milyon Sterlin olarak açıklandı. Türk lirası karşılığı ise 89 milyar 336 milyon 215 bin 900 TL ediyor.

Akın'ın servetindeki artış ise 1 milyar 671 milyon Sterlin olarak ifade edildi. Türk lirası karşılığı ise 68 milyar 333 milyon 172 bin 180 TL...

Aynı listede Birleşik Krallık'ın son kralı III. Charles ise toplamda 610 milyon Sterlin olan servetiyle 258. sırada yer aldı.

FETÖ FİRARİSİ AKIN İPEK KİMDİR?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı olan Akın İpek'in İngiltere'ye firarının ardından Türkiye'deki mal varlığına kayyum atanmıştı. İpek, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ICSID'de açtığı davayı kaybetmişti. Koza İpek Holding şirketleri hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir yıl önce başlatılan ilk soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla şirketlere kayyım atanmıştı. Koza İpek Holding ile ilgili sekiz yıllık dava süreci Nisan 2023'te Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararıyla sona ermişti. Koza İpek Holding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırımcıların hakları korunmak kaydıyla Hazine'ye geçtiği açıklanmıştı.

Öte yandan Koza Altın İşletmeleri 2014 yılında, yurt dışında madencilik girişimlerinde bulunmak için İngiltere merkezli Koza Ltd şirketini kurmuştu.