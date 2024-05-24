MHP'li Kılavuz: Sinan Ateş suikastının içinde olanın Allah belasını versin

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 30 Aralık 2022 günü düzenlenen suikastla öldürüldü. Cinayetle ilgili iddialarda adı geçen ve tetikçi Eray Özyağcı'yı çakarlı araçla kaçıran Tolgahan Demirbaş gözaltına alındığı evin sahibi olduğu öne sürülen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz, ilk kez açıklamalarda bulundu.

Sinan Ateş'ten önceki Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, aylar sonra Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuştu. Kılavuz, "Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar. Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle Ülkü Ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça" dedi.

- Bu işin içerisindekilerin Allah belasını versin

Partisinin Sinan Ateş cinayetine sahip çıktığını öne süren Kılavuz, "Devlet Bahçeli konuşmalarında Sinan Ateş'ten bahsediyor. Herkesten daha çok bu olayın her yönüyle açığa çıkmasını isterim. Ben zaten olayın olduğu gün memleketim Niğde'deydim. Olaydan birkaç gün önce de öyle. Herkes ile alakalı iddialar var. Ama gerçeklere bakmak lazım. Bu işin içerisindekilerin Allah belasını versin. Önündekilerin, arkasındakilerin. İşin içinde kim varsa Allah belasını versin. Benim bu işin önünde, arkasında, sağında, solunda, dolayında olmam mümkün değil" dedi.

"Sinan Ateş'in ailesiyle irtibata geçtiniz mi?" sorusu üzerine Olcay Kılavuz, "Ailesiyle irtibata geçmemiz gibi bir şey yok ki. Kendilerinden böyle bir talep gelmedi" dedi.

"Sinan Ateş sizden birisiydi. Temasa geçmek için onlardan bir talep gelmesi gerekir miydi?" sorusunu yanıtlayan Kılavuz, "Kurumsal olarak benim bir sorumluluğum var. Kafama göre adım atmam gibi bir durum söz konusu olamaz. Gelişi güzel kendi kafama göre gireyim, çıkayım gibi bir şey söz konusu olamaz. Şahsım, Olcay Kılavuz olarak söylüyorum. Devletimizin kurumları var. Tüm yönleriyle bakılsın. HTS, baz. Her ne varsa bakılsın. Devletimizin imkanları var" yanıtı verdi.

Tolgahan Demirbaş iddialarını reddetti

Kılavuz, "Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran Tolgahan Demirbaş sizin evinizden çıkmadı mı? Cinayetten sonra sizi aramadı mı?" şeklindeki soruna ise "Bunların hepsi yalandan ibaret. Öyle bir şey yok. Suçlu biriyle, suça bulaşmış biriyle temas kurar mısınız? Sinan Ateş için adaletin tecelli etmesini herkesten çok ben isterim. Alnımız ak, başımız dik. Ben kahroluyorum. Ölümden ağır geliyor. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm" yanıtı verdi.

"İfadeye çağırılırsam giderim"

Konuya ilişkin ifadeye çağrılmadığını aktaran Olcay Kılavuz, "Dosya kapsamında şüpheli olduğuma dair bir bilgim yok. İfadeye çağırılırsam seve seve giderim. Devlet Bahçeli Bey de bana yönelik bir saldırı olduğunu biliyor. Bugüne kadar açıklama yapmadım. Kurumsal kimliğimden kaynaklı. Ölüp ölüp diriliyorum. Sinan Ateş'e suikast yapıldı, bana da itibar suikastı yapılıyor. Beni de böyle öldürüyorlar" dedi.