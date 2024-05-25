25 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ATAN görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Yalçın AVCI görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uzm. Dr. Mustafa Bilal CEYLAN atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDAMAR görevlendirilmiştir.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığında açık bulunan;

- Kentsel Dönüşüm Başkanlığına Hakkı ALP,

- Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Bedri Sinan GÜL,

- Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Sezayı KÖSE,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Libya Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güven BEGEÇ,

- Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak AKÇAPAR, atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Taner BEYOĞLU atanmışta.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri

Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Muharrem ELİŞ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcıları Ali Murat SÜREKLİ, Ömer BİLEN ve Serkan ÇELİK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Sanayi Genel Müdür Yardımcılıklarına Elif Tuğce ÇINAR, Ümit Yasin GÜVEN ve İsmail Musab GÜLAÇAR atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7 nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Derviş KARABOĞA atanmıştır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN atanmıştır.

Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ atanmıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Zafer Asım KAPLANCIKLI atanmıştır.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ersoy KOCABIÇAK atanmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa Ege YAZGAN atanmıştır.

24 Mayıs 2024

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU atanmıştır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa KARA atanmıştır.

24 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI