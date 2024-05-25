Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Belediye Başkanı Beşel'e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

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