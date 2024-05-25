Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'nin başıboş köpeklerle ilgili hazırladığı yasa taslağı üzerinde tartışmalar sürerken, dile getirilen görüşlerin ortak yanı, bu işin artık kesin bir çözüme kavuşturulması yönünde. AK Parti'nin son yapılan MKYK toplantısında da bu konu gündeme geldi. 30 gün bekledikten sonra sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasına ilişkin öneriyi uzun bulan bazı MKYK üyeleri "ABD'nin birçok eyaletinde süre 5 günle, bazı Avrupa ülkelerinde ise 7-15 günle sınırlı" yorumunda bulundu.

MKYK'nın görme engelli üyesi Cemal Donat kendisinin de köpeklerinin saldırısına maruz kaldığını belirterek "Bir vatandaşın yardımı ile kurtuldum. Bastonumu parçaladılar" dedi. Olaydan üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şükür ki sadece bastonu parçalamışlar. Eti kemiğinden ayırıyor bunlar" karşılığını verdi. Erdoğan, bu konuda tedbir almakta kararlı olduklarını dile getirdi.

"BU İŞİ ÇÖZMEK GÖREVİMİZ"

Yasa teklifine parti içinden destekler artıyor. AK Parti'li engelli vekil Serkan Bayram "Köpek sürüleri ülkemize yakışan bir tablo değil. Vatandaşlarımız için hayati tehlike arz eden bu konuda artık siyasetin bir çözüm üretmesi gerekiyor. Özellikle engelli vatandaşlarımızın temsilcisi olarak bu problemi bitirmek için Meclis'e gelecek olan her türlü yasal düzenleme ve teklifi destekleyeceğim" ifadelerini kullandı. AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de "Korkan, canından endişe duyan çocuklarımız, kızlarımız, kadınlarımız ve yaşlılarımızı görmezden gelemeyiz. Bu ağır travmaları hiçbir çocuğumuz yaşamamalı. Bütün vatandaşlarımız güvenli bir şekilde dolaşabilmeli. Bu bizim vazifemiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bizim uyutma noktasında uzlaşmamız mümkün değil. Ancak böyle bir sıkıntı var ve çözmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

MAHALLELERİN YÜZDE 88'İNDE KÖPEK VAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise "Halkın Nabzı" araştırmaları kapsamında sokak köpekleri meselesini inceledi. Araştırmanın sonucunda mahallelerin yüzde 88,4'ünde köpeklerin bulunduğu belirlendi. Katılımcıların yüzde 83,6'sı bunu bir problem olarak gördüğünü söyledi. 'Barınaklara yerleştirilmeli, sahiplenilmeyen ve hasta olanlar uyutulmalı' önerisine vatandaşların yüzde 80,4'ü destek verdi. Her iki kişiden biri köpek saldırısına uğradığını aktardı.

SABAHAT AKKİRAZ'IN KARDEŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Öte yandan, başıboş köpeklerin son kurbanı ünlü türkücü Sabahat Akkiraz'ın kardeşi oldu. CHP eski milletvekili Akkiraz "Hayvanların hepsini çok seven kardeşim nerdeyse hastaneye yatırılacaktı. Bu artık bir güvenlik sorunu. Bunu çözmek için Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın" şeklinde konuştu. Sabahat Akkiraz, sözlerine tepki gösterenlere "Evimde köpeğimle yaşıyorum. Beni linç edenler, aşağılayanlar ve hakaret edenler için söyleyeceğim tek söz; akılla yol alınır kavgayla değil" cevabını verdi.