Diyarbakır'da terör operasyonu: Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi

Emniyet ve Jandarma'da 2024 yılı genel atamaları yapıldı
Emniyet ve Jandarma'da 2024 yılı genel atamaları yapıldı
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı
Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı
Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı
Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı
Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik
Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik
SPK 3 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin ilk halka arzını onayladı
Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!
Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Ali Yalçın'dan YÖK'e 'Munzur Üniversitesi' çağrısı
Ali Yalçın'dan YÖK'e 'Munzur Üniversitesi' çağrısı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Ana sayfaHaberler Terör

Diyarbakır'da terör operasyonu: Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-40" Operasyonunda gri kategoride olan Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 09:05, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 09:06
Yazdır
Diyarbakır'da terör operasyonu: Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Arananlar listesinde gri kategoride yer alan Mehmet Yıldırım adlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyona Jandarma, TEM, ve MİT'ten ekipler destek verdi.

Bakan Yerlikaya, "Jandarma komando timlerimiz ve güvenlik korucularımızla, terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü üyesi terörist çatışmada etkisiz hale getirildi" dedi.

Çatışmada yaralanan jandarma üsteğmenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Teröristin, farklı zamanlarda 8 güvenlik görevlisi ile 15 sivil vatandaşın şehit edildiği eylemlere katıldığı tespit edildi.

Ali Yerlikaya, "Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber