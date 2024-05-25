Diyarbakır'da terör operasyonu: Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi

Ali Yerlikaya, "Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi.

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