Diyarbakır'da terör operasyonu: Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-40" Operasyonunda gri kategoride olan Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Arananlar listesinde gri kategoride yer alan Mehmet Yıldırım adlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Operasyona Jandarma, TEM, ve MİT'ten ekipler destek verdi.
Bakan Yerlikaya, "Jandarma komando timlerimiz ve güvenlik korucularımızla, terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü üyesi terörist çatışmada etkisiz hale getirildi" dedi.
Çatışmada yaralanan jandarma üsteğmenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Teröristin, farklı zamanlarda 8 güvenlik görevlisi ile 15 sivil vatandaşın şehit edildiği eylemlere katıldığı tespit edildi.
Ali Yerlikaya, "Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi.