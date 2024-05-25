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Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatları kayıplarını sürdürürken benzine indirim geldi. Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 38 kuruş indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira, dizel yakıt ne kadar oldu?

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 08:36, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 08:24
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Benzine indirim geldi

Petrol fiyatları, gerilmesini sürdürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,20 TL'ye, Ankara'da 42,17 TL'ye, İzmir'de 42,41 TL'ye geriledi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 41,22 TL

Motorin litre fiyatı: 40,17 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 41,29 TL

Motorin litre fiyatı: 40,22 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 42,23 TL

Motorin litre fiyatı: 41,15 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 42,51 TL

Motorin litre fiyatı: 41,46 TL

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