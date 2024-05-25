Antalya'da dereye düşen otomobildeki kayıp 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Derenin içinde ve etrafında devam eden arama çalışmaları neticesinde aracın düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İ.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Derede kaybolan 9 yaşındaki R.B ile 25 yaşındaki İ.B için arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Araç ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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