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Marmara'da nisan yağışları yüzde 24 azaldı

Marmara Bölgesi'nde, nisan yağışlarının 1991-2020 ortalamasına göre yüzde 24, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 azaldığı belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 11:13, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 11:14
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Marmara'da nisan yağışları yüzde 24 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede nisan ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 51,9 milimetre oldu. Bölgeye geçen yıl nisanda 94,5, bu yılın aynı döneminde ise 39,3 milimetre yağış düştü.

Böylece bölgedeki nisan yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 24, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 azaldı.

Marmara Bölgesi'nde nisanda yağışlar Bilecek ve Bursa'da yüzde 80'in üzerinde azalırken iki ilde yağışlı gün sayısı 5'in altına düştü.

İstanbul'un Avrupa Yakası, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde ise yüzde 60'ı aşan artışlar meydana geldi.

"Ülke olarak meteorolojik bir kuraklığın içindeyiz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, ülke genelinde yağışların nisan ayında uzun yıllar ortalamasına göre azaldığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde de nisanda yağışların uzun yıllar ortalamasının altında kaldığını belirten Demirhan, "Marmara Bölgesi'nde yağışlar yüzde 24 azaldı. Ancak son 7 aylık süreye baktığımızda yağışlarda yüzde 12'lik bir artış olduğunu görüyoruz." dedi.

Demirhan, Türkiye'de yağışlarda genel bir azalma yaşandığına dikkati çekerek, "Ülke olarak meteorolojik bir kuraklığın içindeyiz. Bu kuraklık sebebiyle de bizim mutlaka her zaman temkinli olmamız lazım. Suyumuzun ve yağışlarımızın azaldığını bilerek, ona göre suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yağmur suyunun biriktirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Demirhan, çatılarda yağmur suyunu biriktiren haznelerin olmasının çok daha iyi olacağını anlattı.

"Son 7 ayda yağışlarda yüzde 12 artış olması bizim için çok da bir anlamı yok"

Demirhan, barajlardan gelen suyun belki de önümüzdeki 2030 yılından sonra yetmeyeceğini dile getirererek, şöyle devam etti:

"Çünkü global olarak sıcaklıklarda da bir artış var. Global sıcaklık artışının nisan ayında 0,67 olmuş. Fakat bu sadece nisan ayında değil, genel bir artış var zaten. 2023, son 70 yılın en sıcak yılıydı. Biz yarı kurak bir iklimdeyiz, meteorolojik bir kuraklığın içindeyiz. Dolayısıyla biz her zaman temkinli yaşamak zorundayız. Son 7 ayda yağışlarda yüzde 12 artış olması bizim için çok da bir anlamı yok. Geçici olarak belki evet, barajlarda bir doluluk oranı var. Belki bu yazı biraz daha rahat geçirmemizi sağlayabilir."

"Yağışlar, nem artabilir, sıcaklıklar azalabilir"

El Nino ve La Nina'nın Pasifik'te etkili olduğunu vurgulayan Demirhan, son 3 yılda kuvvetli La Nina'nın etkisini Türkiye'de hissettiklerini kaydetti.

Haziran ayından itibaren Türkiye'de nötr faza geçildiğini, bununda başka bir etkisinin olacağının altını çizen Demirhan, "Nötr faz döneminde biraz daha rahatlayabiliriz, biraz daha yağışlar, nem artabilir, sıcaklıklar azalabilir. Ancak bunların hepsi bir tahmin. Bu sene yapılan tahminlere göre yaz döneminde yağışlarda genel olarak bir azalma, sıcaklarda artma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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