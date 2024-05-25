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Erdoğan: Azerbaycan'ın kaydettiği ilerlemelerden gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan'ın hem bölgede hem de yakın coğrafyada kaydettiği ilerlemelerden her zaman gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 12:00, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 11:53
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Erdoğan: Azerbaycan'ın kaydettiği ilerlemelerden gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana izlediği yoldan gurur duyuyoruz. Türkiye olarak, Eylül 2023'te toprak bütünlüğünün başarılı bir şekilde yeniden tesis edilmesi sonrasındaki ilk Bağımsızlık Günü'nde kardeşimiz Azerbaycan'ın haklı gururunu ve sevincini paylaşıyoruz. Azerbaycan'ın hem bölgede hem de yakın coğrafyada kaydettiği ilerlemelerden her zaman gurur duyuyoruz ve 'tek millet, iki devlet' ruhuyla üst düzey stratejik ilişkilerimizi daha da güçlendirme yönündeki ortak iradeden son derece memnunuz."

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