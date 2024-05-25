Zeytinburnu Marmaray istasyonunda intihar girişimi
Zeytinburnu Marmaray istasyonunda Emre A. (24) isimli bir kişi intihar girişiminde bulundu. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Emre A. ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 12:54, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 12:55
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Zeytinburnu Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Emre A., tren istasyona yanaştığı sırada kendisini raylar attı. Emre A.'nın atladığını gören diğer yolcular durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, Emre A.'yı sıkıştığı yerden çıkarıp ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay sebebiyle kısa süreliğine duran seferler yapılan çalışmaların sona ermesiyle normalde döndü.