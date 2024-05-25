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Eşini katletti, müebbeti duyunca intihar etti

Bursa'da uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra eşi Burcu Ayda'yı 4 çocuğunun gözleri önünde öldürüp tutuklanan Mustafa Ali Ayda intihat etti. Ayda'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağını öğrenince, cezaevinde giydiği eşofmanının ipini boğazına bağlayıp intihar ettiği ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 15:45, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 15:47
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Eşini katletti, müebbeti duyunca intihar etti

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1'inci Oylat Sokak'taki apartmanın 5'inci katında geçen aralık ayında hakkındaki iki aylık uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra Mustafa Ali Ayda, 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda'nın yaşadığı eve geldi.

Burcu Ayda ile tartışan Mustafa Ali Ayda, yanındaki bıçakla 10 yıldır evli olduğu eşini biri sol göğsüne gelecek şekilde 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

Burcu Ayda'nın ve çocukların çığlıklarını duyup gelen, apartmanda oturan şüphelinin annesi Medeni Ayda ve komşuları, kadını yaralı halde kapının girişinde yatarken buldu.

Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Burcu Ayda, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Mehmet Ali Ayda'yı kısa sürede olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Burcu Ayda'nın şikayeti üzerine hakkında defalarca evden uzaklaştırma kararı verilen Mustafa Ali Ayda'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle 3 kez hastanede yatarak tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Sevk edildiği adliyede, "Ben şoförlük yaparak geçimini sağlıyorum. Bu nedenle yanımda bıçak taşıyorum. Burcu hakkımda birçok kez evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü kendisiyle konuşmak istedim. Bana hakaret ve küfredince bıçakladım." diyen şüpheli, tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burcu Ayda'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma, yaklaşık 4 ayda tamamlandı.

Cinayet sonrası, İstanbul'da, Maltepe Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Mustafa Ali Ayda hakkında, "Eşi kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianamenin, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacağını öğrendi.

Ayda, cezaevinde eşofmanının ipini boğazına bağlayıp yaşamına son verdi.

Bursa'da toprağa verilen Mustafa Ali Ayda ile ilgili yargılamaya ileriki günlerde başlanacak.

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