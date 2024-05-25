Akılalmaz kaza: Aracın altında 70 metre sürüklendi

Bartın-Zonguldak yolunun Gecen Mahallesi mevkisindesaat 18.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Zonguldak istikametine gitmekte olan Barış Özcan yönetimindeki 74 ABJ 824 plakalı motosiklet, yan yoldan ana yola çıkmak isteyen Yaşar Gürses yönetimindeki 74 AL 271 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü Özcan'a Zonguldak'tan Bartın'a seyir halindeki Latif Kadam yönetimindeki 78 SC 802 plakalı hafif ticari araç çarptı.

DURUMU AĞIR

Özcan, aracın altında kalarak, yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kaza sonrasında çevreden yetişen vatandaşlar tarafından hafif ticari aracın altından çıkarılan Barış Özcan, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Yaşar Gürses ve Latif Kadam ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.