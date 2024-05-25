Öğretmenlikte yeni dönem; akademide eğitim görecekler
Öğretmenlikte yeni dönem; akademide eğitim görecekler
Bahçeli'den asgari ücret çıkışı
Bahçeli'den asgari ücret çıkışı
Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: soruşturma başlatıldı
Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: soruşturma başlatıldı
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Sona eriyor...
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Sona eriyor...
Erzincan'da kene 2 can aldı
Erzincan'da kene 2 can aldı
Erdoğan'dan dezenflasyon vurgusu: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş
Erdoğan'dan dezenflasyon vurgusu: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş
BDDK onayladı! 3 yeni banka kuruluyor
BDDK onayladı! 3 yeni banka kuruluyor
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı
Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı
Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı
Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı
Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik
Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik
SPK 3 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin ilk halka arzını onayladı
Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!
Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Ali Yalçın'dan YÖK'e 'Munzur Üniversitesi' çağrısı
Ali Yalçın'dan YÖK'e 'Munzur Üniversitesi' çağrısı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
Ana sayfaHaberler

Öğretmenlikte yeni dönem; akademide eğitim görecekler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları anlattı.

Kaynak : Milliyet
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 16:11, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 16:14
Yazdır
Öğretmenlikte yeni dönem; akademide eğitim görecekler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları anlattı.

Sunumda öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

- Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce başarıyla bitirmesi gereken Milli Eğitim Akademisi'nde, adaylar bir yıl eğitim görecek. Bu eğitimlerde öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.

- Milli Eğitim Akademisi'ne giriş KPSS puanı ile öğretmenliğe atama Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.

- Adaylar teorik derslerde yazılı sınavla; uygulamalı derslerde uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi eğitim personeli tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. İki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notu alacak.

23 BİN TL ÖDEME

- Akademiye alınan öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacak.

- Milliyet'in haberine göre uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak; hayasızca hareketler, müstehcenlik gibi suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahküm olanlar öğretmen olamayacak, görevde olup bu suçlardan mahkum olanların ceza türü ve süresine bakılmaksızın öğretmenlik mesleği sona erecek.

- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari ve azami çalışma süresi 3-12 yıl olarak belirlendi.

- Akademi, görev başındaki öğretmenler için beşer yıllık dönemi kapsayan branş bazlı eğitimler oluşturulacak.

- Milli Şuur Komisyonu, Türkiye'ye Yönelik Asılsız İddialar Komisyonu, Örtük Program Komisyonu, Milli Kalkınma Hamleleri Komisyonu, Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu, Akdeniz ve Adalar Komisyonu kurulacak.

.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber