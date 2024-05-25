Cumartesi Anneleri'nden 1000. eylem
Gözaltındayken kaybolan yakınlarının akıbetini soran ve faillerin yargılanmasını isteyen Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı'nda 1000. buluşmasını gerçekleştirdi. Eyleme izin verilmesinin ardından meydandaki polis bariyerleri 25 Ağustos 2018'den sonra ilk kez bugün kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 16:17, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 16:18
29 yıldır süren Cumartesi Anneleri eylemi için çok sayıda kişi Galatasaray Meydanı'nda toplandı.
Yüzlerce kişi ellerinde kayıplarının fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle, yakınları için oturma eylemi yaptı.
Çok sayıda sanatçı da bu eyleme destek verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumartesi Anneleri'nin bininci hafta eylemine izin verileceğini açıklamıştı.