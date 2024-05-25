Cumartesi Anneleri'nden 1000. eylem

Çok sayıda sanatçı da bu eyleme destek verdi.

Yüzlerce kişi ellerinde kayıplarının fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle, yakınları için oturma eylemi yaptı.

29 yıldır süren Cumartesi Anneleri eylemi için çok sayıda kişi Galatasaray Meydanı'nda toplandı.

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