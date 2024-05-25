TasteAtlas: Dünyanın En İyi Ekmekleri Bafra ve Samsun Pidesi

Dünyanın en popüler yemek sitelerinden TasteAtlas sitesi, yayınladığı makalede dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Sıralamada en iyi ekmeklerin Bafra ile Samsun Pidesi olduğu görüldü. Sıralamada ilk 10 şöyle oldu:

1.Bafra Pidesi (Türkiye)

2.Samsun Pidesi (Türkiye)

3.Roti Canai (Malezya)

4.Butter Garlic Naan (Hindistan)

5.Pan de bono (Kolombiya)

6.Qutab (Azerbaycan)

7.Amritsari kulcha (Hindistan)

8.Naan (Hindistan)

9.Piadina Romagnola (İtalya)

10.Pao de queijo (Brezilya)

Listede Türkiye'den diğer pidelerde yer aldı

İlk 10'unun dışında listede ayrıca Türkiye'den şu pideler yer aldı:

38'inci sırada: Gözleme

41'inci sırada: Pide ekmeği

43'inci sırada: Ramazan Pidesi

64'üncü sırada: Terme Pidesi

70'üncü sırada: Yufka

94'üncü sırada: Bazlama