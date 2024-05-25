Galatasaray yeni başkanını seçti

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 18 sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 18 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 2 bin 943, Süheyl Batum da 855 oya ulaştı.

Özbek'e üçüncü ve dördüncü sandıklarda 162'şer oy çıktı. Batum ise üçüncü sandıkta 70, dördüncü sandıkta 61 oy aldı.

Özbek'e beşinci sandıkta 147, altıncı sandıkta 151 oy çıktı. Batum ise beşinci sandıkta 61, altıncı sandıkta 63 oy aldı.

Özbek'e yedinci sandıkta 164, sekizince sandıkta 166 oy çıktı. Batum ise yedinci sandıkta 45, sekizinci sandıkta 42 oy aldı.

Özbek'e dokuzuncu sandıkta 167, onuncu sandıkta 42 oy çıktı. Batum ise dokuzuncu sandıkta 146, onuncu sandıkta 47 oy aldı.

Özbek'e 11. sandıkta 158, 12. sandıkta 124 oy çıktı. Batum ise 11. sandıkta 53, 12. sandıkta 35 oy aldı.

Özbek'e 13. sandıkta 141 ve 14. sandıkta 155 oy çıktı. Batum ise 13. sandıkta 36, 14. sandıkta ise 49 oy aldı.

Sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından Dursun Özbek, matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.

- Batum: "Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu"

Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi.

Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.

Özbek'e 15. sandıkta 174, 16. sandıkta 208 oy çıktı. Batum ise 15. sandıkta 44, 16. sandıkta 47 oy aldı.

Özbek'e 17. sandıkta 197, 18. sandıkta 191 oy çıktı. Batum ise 17. sandıkta 48, 18. sandıkta 44 oy aldı.