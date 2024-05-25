Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Kayalıklarda asılı kaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen İngiliz uyruklu 77 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 18:16, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 18:18
Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1800 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan 77 yaşındaki Dennis Morton, kayalıklara düştü.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Paraşütü kayalıklarda asılı kalan Morton, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Morton, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.