e-YDS 2024/6 (İngilizce): sonuçları açıklandı
ÖSYM e-YDS 2024/6 (İngilizce): sonuçlarını açıklandığını duyurdu. Adaylar saat 18.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 18:44, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 18:47
e-YDS 2024/6 (İngilizce): Sonuçları Açıklandı. Yapılan duyuru şu şekilde:
25 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2024/6 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YDS 2024/6 (İngilizce) Sınav Sonuçları Temel Soru Kitapçığı (%10)