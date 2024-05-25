Isparta'da ölümlü iş kazası

Mehmet Bayram'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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