Süper Lig'e veda eden 3. takım belli oldu

Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırırken; bu sonucun ardından Siltaş Yapı Pendikspor'un ligde kalma ihtimali kalmadı ve küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

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