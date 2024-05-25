Süper Lig'e veda eden 3. takım belli oldu
Süper Lig'in 38. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, sahasında Yılport Samsunspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte Pendikspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 19:48, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 19:50
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırırken; bu sonucun ardından Siltaş Yapı Pendikspor'un ligde kalma ihtimali kalmadı ve küme düşmesi kesinleşti.