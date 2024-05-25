Orgeneral Kadıoğlu, HÜRJET ile test uçuşu yaptı

Tesislerde incelemelerde bulunan Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Orgeneral Kadıoğlu, 22 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti.

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