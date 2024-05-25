Diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı: 18'inin durumu ağır

Eşinin 4 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirten Erdoğan Çakır, "Eşimi Antalya'ya sevk ettiler. Durumu belli değil. Tüm sorumlulardan şikayetçi olacağım." dedi.

Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık İl Müdürü Murat Erk, hastanede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı.

?Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi.

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