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Diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı: 18'inin durumu ağır

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Diyalize giren tüm hastalar hastane tarafından hastaneye çağrılırken, durumu ağırlaşan 18 kişi çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 20:29, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 20:30
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Diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı: 18'inin durumu ağır

?Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi.

Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini istedi.

Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

Sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık İl Müdürü Murat Erk, hastanede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı.

Eşinin 4 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirten Erdoğan Çakır, "Eşimi Antalya'ya sevk ettiler. Durumu belli değil. Tüm sorumlulardan şikayetçi olacağım." dedi.

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