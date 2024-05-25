Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi.

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde "Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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