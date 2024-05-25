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Ağrı'da fırtına: 5 evin çatısı zarar gördü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısında hasar oluştu, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 21:45, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 21:46
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Ağrı'da fırtına: 5 evin çatısı zarar gördü

İlçeye bağlı Sürmelikoç köyünde öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü. Savrulan çatı parçalarının isabet ettiği kadın yaralandı.

Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde de dolu nedeniyle bazı toprak evlerdeki eşyalar zarar gördü.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri 2 köyde de incelemede bulundu, hasar tespit çalışması yaptı.

Türk Kızılay ekipleri de Sürmelikoç köyünü ziyaret etti.

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