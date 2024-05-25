Elazığspor, TFF 2. Lig'e yükseldi
Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor'u 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 21:57, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 21:58
TFF 3. Lig Play-Off finalinde Elazığspor ile 52 Orduspor karşı karşıya geldi.
Rams Park'ta oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maçı Elazığspor 3-0 kazandı ve TFF 2. Lig'e yükseldi.
Elazığspor'a şampiyonluğu getiren goller 50. dakikada penaltıdan Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı ve 90+8'de Murat Torun'dan geldi.