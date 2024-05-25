Düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, havaya ateş açtığı öne sürülen H.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 22:20, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 22:21
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Şahmaran Mahallesi'ndeki düğün sırasında silahla havaya ateş açılması nedeniyle davetlilerden Dede Özdemir'e (49) mermi isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Özdemir'i İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Özdemir, müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, havaya ateş açtığı öne sürülen H.K'yi gözaltına aldı.
H.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.