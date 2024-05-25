Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırı: Bir kişi tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan H.U. tutuklandı, diğer şüpheli H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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