Diyarbakır'da bahis çetesine 'backup' operasyonu: 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yasadışı bahis yapan çete, 2 aylık çalışma ile takibe alındı. Siber takibe alınan yasadışı bahis çetesi 12 şüpheli, ev ve işyerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Örgüt liderinin dijital bahis adı altında kurduğu suç örgütü polisin siber araştırmaları sonucu deşifre edildi. Şüpheliler, internet kafe görünümlü işyerlerine güvendikleri kişileri aldığı belirlendi.

Çete üyeleri, siber polisine yakalanmamak için yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları, oynamak isteyen kişiye gerçekten oynadığını göstermek ve güven vermek için yasadışı bahis sitesi üzerinden 2 sıfır silerek kupon oluşturdukları, kupon tutmayınca paranın örgütün kasasına girdiği anlaşıldı.

Bin lira yasadışı bahis oynayan kişiye site üzerinden 10 TL'lik kupon oluşturulduğu, kuponu tutmayınca 10 TL'nin bahis sitesine ödendiği, 990 TL'lik tutarın yasadışı bahis örgütünün kasasına girdiği tespit edildi.

Aramalarda yüksek miktarda paraya, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu. Lice ilçesinde olan çetenin 8 üyesi, siber ekibi ve personelle yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak Diyarbakır'a getirildi.

Örgütün hesaplarında çok yoğun ve yüksek hacimde para trafiği olduğu anlaşılarak, bankalarla yazışmalar yapıldı.

Gözaltına 12 şüphelinden 9'u emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 1'i adli kontrol ile 2'si ifadesi akabinde bırakıldı.