Sapık patron! 285 müstehcen video ortaya çıktı

İstanbul'da bulunan bir iş yerinde yaşananlar bu kadarı da olmaz dedirtti. İş yeri sahibi işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirmişti.

Olay geçtiğimiz 2022 yılı Kasım ve Aralık tarihlerinde meydana gelmişti. Ece Ö. (21), Bayrampaşa ilçesinde bulunan ve Onur A.,(42) isimli kişiye ait iş güvenliği hizmeti veren şirkette işe başlamıştı.

İddiaya göre sözlü tacize uğrayan genç kadın iş yerinden ayrılma kararı almıştı. Aradan geçen bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski iş yerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.

TUVALETTE GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ BULUNDU

Zehra Ö., geldiğinde Ece Ö.'ye iş yerinde kullanılan ortak tuvalette farklı açılara yerleştirilmiş ve kayıt yapar halde gizli kameralar bulduğunu söyledi. Duydukları karşısında şoke olan genç kadın arkadaşından bir de kendisine ait görüntülerin de bulunduğunu öğrendi.

Arkadaşı tarafından gizlice kayıt altına alınan görüntüleri izleyen genç kadın skandal olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.

285 ADET VİDEO KAYDI ÇIKTI

İş arkadaşlarıyla birlikte savcılıkta ifade veren genç kadın, Denizcan Kaygusuz isimli iş arkadaşının ele geçirdiği görüntülerde kendisine ait görüntülerin bulunduğunu alınan kayıtlarda toplamda 285 adet vide bulunduğunu söyledi.

Yaşanan kayıt skandalında iş yeri sahibi Onur A.'nın kameraları yerleştirirken kendisini de kaydettiği ve bu şekilde deşifre olduğu anlatıldı. Tuvalete yerleştirilen gizli kameraların, siyah bir çorap, tıraş makinesi, krem kutusu içerisinde gizlendiği ifade edildi. Savcılık şikayetin ardından sapık patron hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

4 YIL HAPSE MAHKÜM EDİLDİ

Mahkeme karşısına çıkan Onur A., hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçunu işlemediğini söz konusu hafıza kartının içerisinin boş olduğunu ve şikayetçi kişiler tarafından casus programla geri getirildiğini belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğini belirterek 4 yıl hapse mahküm edilmesine karar verdi.

ATAKAN IRMAK